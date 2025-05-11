港股三姐妹爆紅！老鋪黃金、蜜雪冰城、泡泡瑪特引領中國「消費降級」新風潮

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-11 15:10

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專家分析指出，這波現象並非傳統定義上的「消費升級」，而是一場無法忽視的「消費降級潮流」與創新商業模式的完美結合。

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儘管整體經濟環境低迷，這三家企業卻成功逆勢突圍，展現出極強的市場韌性與品牌價值。

港股三姐妹財報亮眼，銷售成長與市值表現驚人

根據 2024 年財報資料，三大品牌繳出以下成績單：

老鋪黃金全年銷售額達 98 億元，年增長高達 166%。

蜜雪冰城全年售出超過 70 億杯平價飲品。

泡泡瑪特 2024 年度利潤大增 188%，市場表現亮眼。

除了銷售成績亮眼，三家公司在港股表現亦十分突出：

老鋪黃金股價於 2024 年 3 月飆升至 600 港元 / 股，市值一度超越騰訊，成為「港股新股王」

蜜雪冰城創下「現象級 IPO」紀錄，市值突破 1900 億港元

泡泡瑪特全球市場齊發力，最新市值已超過 2600 億港元

這場逆勢成長的現象，可用經濟學中的「口紅效應」來解釋：在景氣不佳時期，消費者傾向購買價格實惠但能帶來滿足感的小物品。

為何能爆紅？三大品牌把握商機、創新突圍

除了消費心理改變，港股三姐妹也分別在商業策略上創造差異化優勢：

老鋪黃金推行「一口價」策略，顛覆傳統按重量計價模式，吸引年輕族群。

蜜雪冰城憑藉強大供應鏈與自有工廠，打造超高性價比飲品，攻佔中國三四線城市市場。

泡泡瑪特則透過疫情期間成功轉型高品質代工，並大舉拓展海外市場，盲盒在歐美熱銷，帶動全球營收成長。

泡泡瑪特的成功關鍵在於其海外業務急速成長。設計感強、價格相對低廉的盲盒商品在國際市場迅速走紅，其價格僅為一般手辦的 1/3 甚至 1/4，具備極大性價比優勢，使其在美國、東南亞與歐洲市場廣受青睞。

泡泡瑪特在國際市場迅速走紅。（圖：Shutterstock）