港股三姐妹爆紅！老鋪黃金、蜜雪冰城、泡泡瑪特引領中國「消費降級」新風潮
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-11 15:10
近期香港股市上演了一場令人矚目的「港股奇蹟」，由老鋪黃金 (06181-HK) 、蜜雪冰城 (02097-HK) 與泡泡瑪特 (09992-HK) 領軍的「港股三姐妹」集體爆紅，不僅點燃市場熱情，更掀起一波關於中國消費力轉變與「消費降級趨勢」的熱烈討論。
專家分析指出，這波現象並非傳統定義上的「消費升級」，而是一場無法忽視的「消費降級潮流」與創新商業模式的完美結合。
儘管整體經濟環境低迷，這三家企業卻成功逆勢突圍，展現出極強的市場韌性與品牌價值。
港股三姐妹財報亮眼，銷售成長與市值表現驚人
根據 2024 年財報資料，三大品牌繳出以下成績單：
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老鋪黃金全年銷售額達 98 億元，年增長高達 166%。
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蜜雪冰城全年售出超過 70 億杯平價飲品。
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泡泡瑪特 2024 年度利潤大增 188%，市場表現亮眼。
除了銷售成績亮眼，三家公司在港股表現亦十分突出：
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老鋪黃金股價於 2024 年 3 月飆升至 600 港元 / 股，市值一度超越騰訊，成為「港股新股王」
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蜜雪冰城創下「現象級 IPO」紀錄，市值突破 1900 億港元
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泡泡瑪特全球市場齊發力，最新市值已超過 2600 億港元
這場逆勢成長的現象，可用經濟學中的「口紅效應」來解釋：在景氣不佳時期，消費者傾向購買價格實惠但能帶來滿足感的小物品。
泡泡瑪特的盲盒、老鋪黃金的高性價比飾品、蜜雪冰城的平價飲品，正好對應這一心理，成為消費者追求「小確幸」的首選。
為何能爆紅？三大品牌把握商機、創新突圍
除了消費心理改變，港股三姐妹也分別在商業策略上創造差異化優勢：
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老鋪黃金推行「一口價」策略，顛覆傳統按重量計價模式，吸引年輕族群。
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蜜雪冰城憑藉強大供應鏈與自有工廠，打造超高性價比飲品，攻佔中國三四線城市市場。
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泡泡瑪特則透過疫情期間成功轉型高品質代工，並大舉拓展海外市場，盲盒在歐美熱銷，帶動全球營收成長。
泡泡瑪特的成功關鍵在於其海外業務急速成長。設計感強、價格相對低廉的盲盒商品在國際市場迅速走紅，其價格僅為一般手辦的 1/3 甚至 1/4，具備極大性價比優勢，使其在美國、東南亞與歐洲市場廣受青睞。
此一現象顯示，近年在疫情與經濟壓力下，中國社會進入「消費降級新常態」，消費者轉向追求實用性、情緒價值與個人化選擇。
而港股三姐妹的崛起，正反映了這場轉變的本質，大家不再是盲目追求高級，而是回歸理性消費與精神滿足的黃金交界點。
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