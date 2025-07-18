參與公建全台居冠！高雄亞資專區吸金 土地交易與辦公租金可望再創高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-18 19:52

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高雄「亞洲資產管理中心」日前正式營運，隨著日本半導體設備商搶進高雄火車站商辦區，創下當地租金歷史新高，顯示高雄在國際企業眼中的戰略價值與商業潛力。2024 年高雄更以 493 億元的民間參與公共建設，居全台之冠。2025 年高雄的土地交易與辦公租賃總價雙雙創下歷史新高，在科技產業對區域布局的積極態度撐盤下，建商對高雄未來發展抱高度信心，成交價可望再創高。

參與公建全台居冠！高雄亞資專區「吸金」土地交易與辦公租金可望再創高。（圖: shutterstock)

KPMG 畢馬威不動產董事總經理陳文正指出，政府長期布局高雄轉型，而設立亞洲資產管理中心專區正是這座城市蛻變的關鍵，從「製造」為主的發展轉向「資本運作」。

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高雄透過半導體 S 廊帶、亞灣 5G AIoT 創新園區等政策，將重工業轉型為半導體供應鏈、新創產業，解決青年人口流失、工業汙染等問題，尤其是台積電在高雄設立 2 奈米晶圓廠，帶動半導體相關供應鏈遷入，而現今則透過法規鬆綁及程序放寬，結合資本運作來吸引資金、人才與企業進駐。

安侯法律事務所合夥律師黃沛頌補充說，依金管會規劃，資產管理專區試辦期間，原則為六個月至一年，視執行情形彈性調整。據了解目前已有 35 家金融業者表明進駐意願，短期內將有助於亞資中心高雄專區占得先機，加速匯聚高階資產管理人才；長期而言，配合金管會持續推動的資金投入公建計畫與擴大投資台灣計畫，亞資中心高雄專區可望成為推動南台灣投資的核心據點。

高雄轉型由政策與產業雙軌驅動，吸引本地及國際資金積極參與。根據統計，2024 年高雄在民間參與公共建設簽約金額，以 493 億元居全台之冠。KPMG 畢馬威不動產協理林雅貞指出，這股投資熱潮不僅反映企業對高雄未來發展的信心，也因為高雄的房地產價格相對北台灣低，投報率具吸引力。

對於高資產族群而言，不動產更是穩健的配置選擇。KPMG 安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻表示，考量私法人購置住宅之規範下，商用不動產市場成為高資產家族關注重點標的。他提醒投資不動產需同步注意持有架構及資金安排，以避免衍生稅務風險。

因應企業長期發展策略與營運資源整合需求，有壽險業者近期啟動高雄地區通訊處整併計畫，整合原有多處分散據點，打造南部營運核心，不僅提升營運效率，也強化在地服務與人才培育的功能。

不僅如此，亦有知名上市櫃建設公司以 136.05 億元購入鼓山區美術館對角地塊，創下南台灣單一土地交易金額最高紀錄，預計規劃興建約 1,800 至 2,000 戶住宅，展現對高雄住宅市場的長線看好。

另一方面，日本半導體設備大廠也以年租金 2,084 萬元，承租高雄火車站前商圈地標級商辦「福懋站前之星」整層頂樓，刷新該區辦公租金新高，凸顯高雄在國際科技企業眼中的重要性。