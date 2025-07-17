鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-17 20:16

‌



台鐵為活化土地資產及加強招商，今 (17) 日宣布辦理第三次公開評選「員林火車站周邊土地都市更新事業」都市更新實施案，公告日期至今年 10 月 27 日止截止收件。台鐵表示，該基地屬地方發展中心，周遭交通便利、生活機能完善，未來可規劃複合式購物商場 / 百貨、影城、辦公大樓及商旅，盼帶動地方繁榮，也可為台鐵帶來長期性收益。

台鐵員林站土地都更招商案，盼打造購物商城、影城活化資產。(翻攝自網路)

台鐵表示，員林火車站作為台鐵公司中部地區縱貫線南段首個鐵路高架化車站，為台鐵一等站，每日旅客超過 1.6 萬人次，期許透過本次都更新招商，重塑站區機能，也結合路廊沿線文化資源與區位條件，發展符合站區特性的主題產業。

‌



此案招商範圍包含後站西側台鐵商業區土地及車站專用區土地，商業區範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段 593-13 地號南側、西以私有地為界，面積約 1.91 公頃，而車站專用區橋下空間，位於彰化縣員林段 593 地號土地，面積約 0.79 公頃，總計約為 2.7 公頃開發案。

台鐵指出，商業區範圍可作為百貨、影城、複合商場及商旅；高架鐵路橋下空間，可作商場、停車場及休閒運動等，總開發樓地板面積約 1.2 萬坪，將採都市更新設定，以地上權 30 年進行開發，並公開評選民間業者投資興建及後續營運。