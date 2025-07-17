鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-17 10:51

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如果選前民調具有參考價值，日本股市在本週日參議院投票後，恐面臨長期下跌的風險。

日本執政聯盟選情告急 6.8兆美元的股市面臨重大考驗。(圖:shutterstock)

多項地方民意調查顯示，執政聯盟可能在本週末的選舉中失去多數席位，這對首相石破茂來說是又一次挫敗，他去年 10 月在眾議院意外失去多數席位。政治擔憂已經對市場造成壓力，本月日本股市表現不及 MSCI 全球指數。

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日盛資產管理首席分析師松波俊也表示，如果執政黨失去多數席位，「市場需要 35 到 75 天才能觸底，在此期間總損失平均約為 8%。」他指出，如果執政黨獲勝，東證指數約在 15 天內觸底。

儘管石破茂領導的自民黨聯盟仍可能在上議院保持最大黨團地位，但可能失去多數席位引發了對政府能否在 8 月 1 日最後期限前達成貿易協議以及其財政控制力減弱的擔憂。反對黨大多主張更昂貴的減稅計畫。

這已經震動了日本債券市場。週二，10 年期日本政府債券殖利率創下 17 年新高。在政治衝擊和貿易摩擦的背景下，日元是本月表現最差的主要貨幣之一。

東證指數在連續三個月上漲後，7 月下跌了 1.2%。一個潛在的弱勢少數政府可能會進一步使與美國的貿易談判複雜化，並動搖市場投資者的情緒。

美國總統川普將對日本的關稅從 4 月初最初設定的 24% 提高到 25%。這項徵收不適用於行業關稅——汽車和汽車零件 25%，鋼鐵和鋁 50%。汽車關稅已經打擊了日本的出口，增加了技術性衰退的風險。

一些分析師表示，這次選舉也可能對日本的企業治理改革產生影響，這項改革是近年來日本股市上漲的驅動力之一。野村證券首席股票策略師北岡智近表示：「企業治理的立場有可能會改變，這取決於自民黨將與哪個政黨組成聯盟。」他補充說：「投資者似乎沒有注意到這一點。」

選民對現有體制日益增長的不滿情緒，此前在日本似乎 largely absent，現在卻幫助像參政黨這樣的新興政黨在民意調查中獲得支持。這個右翼政黨正在推動「改變經濟，讓過多的利潤流向股東」。

百達資產管理日本公司高級研究員市川慎一表示：「隨著經濟從通貨緊縮轉向通貨膨脹，那些勉強維持生計的人們正在抱怨，我們看到西方經歷過的民粹主義正在興起。」他補充說：「日本畢竟不是例外。毫無疑問，收入再分配將從現在開始成為一個關鍵主題。」