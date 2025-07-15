鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 17:00

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日本政府週二（15 日）宣布成立一個跨部門行政機構，作為「總控塔」，以全面處理外國人激增所引發的各類社會問題，包括犯罪與過度觀光等情況。新機構將統整各部門資源，強化對外籍人口帶來之衝擊的管理與監督。

日本外國人激增引問題！石破茂設立新機構強化社會管理。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，日本政府此舉旨在降低民眾對外國人數量快速上升的焦慮，尤其是在即將到來的國會選舉前，與非日本居民有關的社會議題已成為選戰關注焦點之一。

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日本過去以嚴格移民政策維持社會單一性，但隨著勞動力短缺與人口高齡化危機擴大，逐步放寬了外國人就業與居留的限制。根據官方統計，去年，在日外國人已達約 380 萬人，占全國總人口約 3%。

此次行政機構的成立，源自日本首相石破茂領導的自由民主黨，內部一群保守派議員於 6 月提出的、旨在實現「與外國人有序和諧共處的社會」的措施，並包括加強駕照轉換與不動產購買條件等相關規範，以防濫用制度。

首相石破茂在啟動儀式上表示：「一些外國人的犯罪和擾亂治安行為，以及各種行政系統的不當使用，造成了公眾感到不安和被欺騙的局面。」