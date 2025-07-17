鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-17 14:30

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澳洲統計局周四 (17 日) 公布數據顯示，澳洲 6 月失業率意外攀升至 4.3%，創下 2021 年 11 月以來新高，超出市場預期的 4.1%。這代表勞動力市場出現鬆弛跡象，加深了澳洲央行 (RBA)8 月降息的可能性。

澳洲失業率意外攀升 強化8月降息預期

數據指出，6 月就業人口僅增加 2000 人，且完全由兼職職位帶動，遠低於經濟學家預期的 20000 人增幅。詳細數據顯示，全職工作減少了 38200 個，總工時也下降 0.9%。

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儘管近期就業市場表現出韌性，但 6 月的疲軟數據可能預示著轉折點。市場反應劇烈，澳元兌美元下跌超過 0.5%，跌至逾三周新低 0.6480 美元。政策敏感的三年期政府公債殖利率下滑近 10 個基點，至 3.386%。

貨幣市場預期 RBA 在 8 月降息的機率已完全定價，並有超過五成的機會再降息一次。此前 RBA 在兩次降息後，於本月稍早意外維持利率在 3.85% 不變，當時表示需等待更多證據證明通膨持續穩定在 2-3% 的目標區間中點。

威士柏銀行經濟學家 Ryan Wells 表示，這項數據強化了 8 月降息的強烈理由。牛津經濟研究院澳洲部門主管 Harry Murphy Cruise 也認為，這是 RBA 加速降息的好理由。