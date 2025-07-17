美國FCC下月表決海底電纜新規 禁中國技術防間諜威脅

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-17 05:13

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據《金融時報》周三 (16 日) 報導，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 準備禁止使用特定中國技術和設備的公司建設連接美國的海底電纜，以防範中國可能的間諜活動。

美國FCC將於8月7日表決新規，限制中國企業參與海底電纜相關建設。

這項電信監管新規將於下月表決，目標是確保登陸美國的新電纜較不易受到北京和其他敵對勢力威脅。

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FCC 主席 Brendan Carr 告訴《金融時報》：「海底電纜是全球通訊的無名英雄，承載 99% 的網路流量。近年來我們看到中國等外國敵對勢力威脅海底電纜基礎設施，因此我們採取行動保護海底電纜免受外國敵對勢力擁有和接觸，以及網路和物理威脅。」

華為等中企受衝擊

這項措施將影響已被 FCC 列入國安威脅名單的中國企業，包括為海底電纜供應設備的華為。華為先前已出售旗下最大海底電纜製造商，但美國政府仍對這家名為 HMN Tech 的公司感到擔憂。

美國指控華為替北京從事間諜活動，中方否認指控。FCC 還將表決更嚴格的規定，全面限制中國設備和技術。

Carr 強調，隨著美國大力發展 AI 和資料中心等新興科技，海底電纜戰略地位更形重要。「川普總統深知經濟安全就是國家安全，」他說。

預計 8 月 7 日表決通過

共和黨籍主席 Carr 和兩名民主黨委員預計將在 8 月 7 日批准這項規定。Carr 已加強對中國的審查，並設立專門的國安部門專注應對北京威脅。

推動新規的部分原因是中國正在進行大規模美國電信網路攻擊，美國因更換脆弱系統成本過高而難以應對。

一旦措施通過，使用受限中國技術的集團將無法取得 FCC 許可證來建設或營運連接美國的電纜，也被禁止租用其他公司鋪設電纜的容量。

值得注意的是，中國電信、中國聯通和中國移動都擁有或營運連接美國的電纜，但新規只適用於未來電纜的許可證。

加速數位脫鉤

FCC 官員表示，中國等外國敵對勢力在物理安全、網路安全和資料存取方面對海底電纜構成重大威脅，限制其接觸美國基礎設施是必要措施。

這項規定是川普 1 月發布「美國優先投資政策」的後續行動，目標是對敵對勢力採取更強硬立場。