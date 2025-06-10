鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-10 14:10

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歐盟執委會上周四 (5 日) 通過《國際數位戰略》引發廣泛關注，當中明確提出，現有禁止在歐盟 4G/5G 網路中部署華為設備的禁令「恐擴展到海底電纜」，將禁止華為參與連接歐盟與第三國海底電纜鋪設與維護，此舉標誌著歐盟在關鍵數位基礎設施保護立場上發生重大變化。曾被視為「日常必需品」的海底電纜，正從幕後走向國際政治與安全博弈的前台。

擴大華為禁令！歐盟擬對中國實施海底電纜禁令 中美歐三方上演「斷纜」博弈棋局

根據卡內基國際和平基金會最新研究報告《海底數據電纜的地緣政治》，歐盟政策調整背後是兩大關鍵驅動因素，一是全球海底基礎設施脆弱性暴露，二是海底電纜已成為中美技術競爭的核心戰場。

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海底電纜承載著超過 99% 的國際網路流量，僅 1% 靠衛星傳輸，從日常郵件到金融交易均依賴其穩定運作，但看似「過時」的這項實體基礎設施，在 AI 與雲端運算時代反而因高度集中化與低冗餘性，成為易受攻擊的致命弱點。

歐洲對海底電纜的依賴尤其突出。歐盟與全球網路連接的約 250 條主動電纜中，三分之二為海底電纜，是全球海底電纜密度最高的區域，但這種依賴也伴隨高風險。

賽普勒斯、愛爾蘭、馬爾他等島國或歐洲大陸沿岸島嶼僅靠少數幾條電纜連接，輕微的物理破壞如切斷或干擾便可能導致關鍵金融市場資訊流中斷，引發連鎖經濟震盪。

更嚴峻的是，歐洲修復能力存在明顯弱點，維修船隻倉庫易受攻擊，協同打擊電纜與維修船可能造成大範圍、持久性損害。且現有西方國家的維修船難以在海冰嚴重區域自主作業。

2021 年，美國與 SubCom 公司成立的「電纜安全艦隊」，每年雖投入 1000 萬美元保障兩艘維修船的國家緊急調用權，但在跨大西洋衝突場景下，實際效用存疑。

海底電纜的地緣政治價值，使其成為中美歐三方角力的焦點。美國長期以國安為由限制中國技術參與全球電信基礎設施，從 5G 到海底電纜均不例外。儘管歐洲 2020 年對中國設備的風險評估與美國存在差異，但如今雙方立場逐漸趨同。

歐盟執委會主席范德賴恩領導的歐盟已將中國對關鍵基設影響納入戰略審視，去年 1 月歐洲議會通過的決議明確表達對 HMN 科技營運的海底電纜的網絡安全擔憂，特別指出其可能存在的數據收集、情報。2024 年 11 月，波羅的海電纜切斷事件，更強化歐洲對中國物理與網路安全威脅的認知。

同時，歐洲對美國主導的電纜市場主導地位感到焦慮。全球海底電纜市場由法國阿爾卡特海底網路 (ASN)、美國 SubCom、日本 NEC 及中國 HMN Tech 主導，其中 ASN 是歐洲安裝領域的領導者，但歐洲缺乏能與超大規模營運商如亞馬遜、Google、Meta、微軟競爭的企業。

義大利前總理德拉吉曾說：「歐盟試圖系統性挑戰美國雲端提供商太晚。」

面對威脅，歐盟正加速建構「防護網」。在北約與歐盟層面，政策工具從安全指令延伸至技術研發，去年歐盟發布首份海底電纜安全建議，推動風險評估、壓力測試及成員國安全戰略。此外，北約與歐盟正鼓勵開發新型保護技術，聯合遠征部隊 (JEF) 等區域聯盟則透過演習強化協同防禦能力，具體實踐則在 2023 年 12 月波羅的海聯合演習、2024 年 4 月北海國家資訊共享承諾中可見。