鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調升至85元，幅度約26.87%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)提出目標價估值：中位數由67元上修至85元，調升幅度26.87%。其中最高估值185元，最低估值36元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予CoreWeave, Inc. Class A評價：積極樂觀4位、保持中立18位、保守悲觀2位。
CoreWeave, Inc. Class A今(16日)收盤價為140.59元。近5日股價下跌26.87%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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