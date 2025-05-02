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鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.39元，其中最高估值3.47元，最低估值1.97元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.47(3.47)4.123.5
最低值1.97(1.97)2.032.04
平均值2.49(2.52)2.852.95
中位數2.39(2.43)2.83.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值126.07億133.89億139.50億
最低值114.76億116.84億119.52億
平均值118.12億124.79億130.41億
中位數118.16億124.21億131.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.21-1.262.401.601.96
營業收入36.12億42.34億41.10億103.72億112.98億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLVS

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