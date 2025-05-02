鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.39元，其中最高估值3.47元，最低估值1.97元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.47(3.47)
|4.12
|3.5
|最低值
|1.97(1.97)
|2.03
|2.04
|平均值
|2.49(2.52)
|2.85
|2.95
|中位數
|2.39(2.43)
|2.8
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|126.07億
|133.89億
|139.50億
|最低值
|114.76億
|116.84億
|119.52億
|平均值
|118.12億
|124.79億
|130.41億
|中位數
|118.16億
|124.21億
|131.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.21
|-1.26
|2.40
|1.60
|1.96
|營業收入
|36.12億
|42.34億
|41.10億
|103.72億
|112.98億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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