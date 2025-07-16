鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADRNVO-US的目標價調降至96.28元，幅度約3.32%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)提出目標價估值：中位數由99.58元下修至96.28元，調降幅度3.32%。其中最高估值140.19元，最低估值55.21元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Novo Nordisk - ADR評價：積極樂觀20位、保持中立8位、保守悲觀3位。
Novo Nordisk - ADR今(16日)收盤價為67.22元。近5日股價下跌3.32%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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