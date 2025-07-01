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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADRNVO-US的目標價調降至96.96元，幅度約3.19%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)提出目標價估值：中位數由100.15元下修至96.96元，調降幅度3.19%。其中最高估值140.19元，最低估值52.8元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Novo Nordisk - ADR評價：積極樂觀20位、保持中立9位、保守悲觀3位。

Novo Nordisk - ADR今(1日)收盤價為69.02元。近5日股價下跌3.19%，標普指數上漲2.98%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NVO市場預估目標價

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