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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股CF-US的目標價調升至86元，幅度約6.17%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)提出目標價估值：中位數由81元上修至86元，調升幅度6.17%。其中最高估值110元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予CF工業控股評價：積極樂觀6位、保持中立15位、保守悲觀1位。

CF工業控股今(8日)收盤價為80.54元。近5日股價上漲6.17%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CF市場預估目標價

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