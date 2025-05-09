鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為86.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.9元上修至6.05元，其中最高估值7.77元，最低估值4.89元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.77(7.35)
|7.77
|9.62
|10.92
|最低值
|4.89(4.7)
|4.9
|4.35
|4.13
|平均值
|6.33(6.06)
|5.96
|5.98
|7.18
|中位數
|6.05(5.9)
|6
|5.8
|6.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.35億
|64.96億
|67.22億
|68.12億
|最低值
|57.02億
|56.19億
|57.33億
|54.32億
|平均值
|62.35億
|61.10億
|60.46億
|60.15億
|中位數
|62.40億
|61.07億
|59.83億
|58.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.47
|4.24
|16.38
|7.87
|6.74
|營業收入
|41.24億
|65.38億
|111.86億
|66.31億
|59.36億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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