美國銀行能光明正大開展加密貨幣業務了！聯準會取消「聲譽風險」條款

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-30 14:20

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美國近期迎來重大金融監管轉變。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）近日宣布，正式將「聲譽風險」（Reputational Risk）從銀行監管評估體系中移除。這項改革由超過 30 家加密貨幣企業與美國銀行家協會（ABA）共同長期推動，象徵美國銀行業監管邁向更加市場化與理性治理的新階段。

美國銀行能光明正大開展加密貨幣業務了。(圖：Shutterstock)

此次政策調整，代表美國銀行監管回歸資本充足率、流動性等可量化指標。銀行將不再受到「社會觀感」這種主觀因素干擾，能更自由依據商業邏輯與風險評估開展業務。

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所謂聲譽風險，是指即便業務完全合法，只要可能引起社會負面觀感，銀行就可能因監管壓力而受到懲罰。

多年來，這項模糊條款被銀行廣泛引用，並用來拒絕為加密貨幣企業提供基本金融服務。例如，2023 年某家合規的加密貨幣交易所，便因聲譽風險為由，被多家銀行終止合作。

政策生效僅 24 小時內，包括摩根大通 (JPM-US) 在內等多家美國大型銀行已迅速重啟對加密貨幣相關服務的內部評估。對加密企業來說，這代表將可更順利取得銀行服務，促進資金流動；而傳統銀行也可藉此拓展與新興科技的合作機會。

專家認為，美國的措施將對全球金融監管產生深遠影響。歐盟有望調整其 MiCA 監管細則，新興市場將加快制定加密相關立法，國際結算銀行（BIS）也可能修改全球金融監理標準，全面推進市場導向的監理方式。