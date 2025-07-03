鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-03 09:30

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一周前正式上市的小米 (01810-HK) 首款 SUV 車型 YU7，在開賣第一個小時創下近 29 萬輛大定訂單的驚人成績，這個數字不僅刷新行業紀錄，更引發市場對其真實性的廣泛質疑，小米集團創辦人、董事長兼執行長雷軍周三 (2 日) 晚間 8 點現身直播間首度披露 YU7 上市背後的故事，並集中回應關於訂單數據、產能分配及產品戰略的諸多爭議。

YU7上市引爆市場！雷軍：急用車可買小鵬理想或特斯拉 小米汽車2027年才考慮出口（圖：Shutterstock）

雷軍在直播中回顧數據發佈時的場景仍難掩震撼，「三分鐘大定突破 20 萬輛，一小時達到 28.9 萬輛，這個數字絕對創造了中國汽車工業的奇蹟」。

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儘管市場驚嘆 YU7 的火熱表現，但黃牛倒賣訂單、實車轉讓等現象隨之浮現，部分黃牛甚至宣稱手握百餘輛車源。面對「銷量灌水」「SU7 轉單」等質疑，雷軍明確表示，SU7 及 SU7 Ultra 轉訂 YU7 的訂單佔比不足 15%，「若按 20 萬訂單計算，實際由 SU7 轉化的訂單約 3 萬輛」。

他同時透露，YU7 上市 18 小時不可撤銷鎖單量已達 24 萬輛，後續數據衝擊性更強，因此主動暫停公佈 24 小時完整數據，「避免不必要的討論質疑」。

市場關注的產能分配問題成為直播焦點。雷軍坦言目前排產壓力大，「SU7 月銷量已接近 3 萬輛，若過度傾斜資源給 YU7，等待 SU7 的用戶必然不滿」。

數據顯示，儘管 YU7 成為宣傳重點，但 6 月 SU7 新增鎖單仍達 1.4 萬輛，上市 15 個月累計交付近 30 萬輛。為此小米決定優先保障國內交付，預計 2027 年才會啟動出口計畫，「兩年內要把國內排隊用戶的交付問題解決好」。

當被問及是否繼續加碼產能時，雷軍坦言：「正在全力提升生產能力，但建議急用車用戶可關注競品​​。」

雷軍甚至勸急用車的用戶說：「國產新能源選擇很多，比如明天 (7 月 3 日) 發布的小鵬 G7、月底上市的理想 i8，或者可以考慮 Model Y。」這種主動分流客戶的表態，在汽車行業尚屬首次。

根據資料顯示，YU7 車主呈現年輕化、多元化特徵。平均年齡 33 歲，較 SU7 用戶年長約 3 歲，女性用戶佔 30%，比 SU7 高出 4.5%。蘋果 iPhone 用戶佔比 52.4%，較 SU7 提升 4.4%，顯示其產品已突破米粉圈層。

地域分佈上，上海、杭州、北京成為訂單量前三城市，與 Model Y 核心市場高度重疊。設計方面，YU7 推出的 9 款車身顏色中，流金粉、丹霞紫受女性青睞，寒武岩灰、深海藍更受男性喜愛，單是寶石綠一款顏色就經歷 20 餘次設計調整。

針對「七天無理由退訂」的銷售策略，雷軍解釋稱 7 天猶豫期實為行業慣例升級版，「其他車企通常設置 3 天，我們考慮到門店試駕資源緊張，特意延長至 7 天」。

為緩解產能壓力，小米破例將於 7 月 6 日上午 10 點開放限時配需通道，但改配用戶，但改配用戶重新排隊。門市佈置方面，全國 92 城市 335 家店將於 7 月新增 18 家，YU7 交付將附贈包含墨鏡、安全錘等在內的專屬禮包。

此外，產品研發與測試數據也是雷軍強調的重點。YU7 累計投入 653 輛測試車，完成 649 萬公里路測里程，遠超業界平均水準。業界普遍投入 70 至 250 輛測試車，優秀水準為 300 萬公里路測。

雷軍還特別強調親自參與北京至上海 1300 公里長途測試。「全程高速不開空調，僅充電一次即抵達。」

在性能領域，小米將挑戰紐北賽道視為技術標桿，明年在當地啟用 2781 平米研發中心，並推出限量 100 台的紐北特別版車型，首批 10 台 2025 版本發布會當日售罄。

售後服務也同步升級。高階駕駛培訓定價 1999 元卻免費開放，首批 1 萬個名額已在北京、成都完成兩期培訓，累計參訓 1628 人。武漢站即將開啟，課程涵蓋金卡納賽道、低附路面駕駛等進階項目。