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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調降至67元，幅度約7.59%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)提出目標價估值：中位數由72.5元下修至67元，調降幅度7.59%。其中最高估值185元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予CoreWeave, Inc. Class A評價：積極樂觀3位、保持中立18位、保守悲觀2位。

CoreWeave, Inc. Class A今(10日)收盤價為147.908元。近5日股價上漲7.59%，標普指數上漲0.58%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CRWV市場預估目標價

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CoreWeave, Inc. Class A147.06-3.91%

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