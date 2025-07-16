鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸FLR-US的目標價調升至52.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對福陸(FLR-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至52.5元，調升幅度5%。其中最高估值60元，最低估值36.5元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予福陸評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀1位。
福陸今(16日)收盤價為52.95元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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