鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.1元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.03元下修至-1.1元，其中最高估值-0.73元，最低估值-1.37元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.73(-0.73)
|1.02
|3.74
|5.33
|最低值
|-1.37(-1.37)
|-2.1
|1.29
|1.55
|平均值
|-1.08(-1.07)
|-0.19
|2.5
|3.44
|中位數
|-1.1(-1.03)
|-0.03
|2.54
|3.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.00億
|129.66億
|192.75億
|241.23億
|最低值
|49.42億
|103.51億
|147.27億
|190.72億
|平均值
|50.48億
|115.71億
|164.64億
|211.83億
|中位數
|50.30億
|114.40億
|163.57億
|203.54億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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