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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.1元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.03元下修至-1.1元，其中最高估值-0.73元，最低估值-1.37元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.73(-0.73)1.023.745.33
最低值-1.37(-1.37)-2.11.291.55
平均值-1.08(-1.07)-0.192.53.44
中位數-1.1(-1.03)-0.032.543.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值52.00億129.66億192.75億241.23億
最低值49.42億103.51億147.27億190.72億
平均值50.48億115.71億164.64億211.83億
中位數50.30億114.40億163.57億203.54億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.07-1.28-2.02
營業收入1,583萬2.29億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRWV

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