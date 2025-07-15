鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至8.86元，預估目標價為295.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.06元下修至8.86元，其中最高估值10.92元，最低估值8.25元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.92(10.92)
|13.9
|16.05
|19.24
|最低值
|8.25(8.25)
|10
|12.4
|19.24
|平均值
|9.06(9.1)
|11.85
|14.61
|19.24
|中位數
|8.86(9.06)
|11.5
|14.9
|19.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.45億
|35.49億
|39.69億
|44.69億
|最低值
|31.33億
|32.78億
|35.57億
|44.69億
|平均值
|32.15億
|34.48億
|37.17億
|44.69億
|中位數
|32.08億
|34.60億
|37.04億
|44.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.20
|9.48
|13.40
|13.26
|13.51
|營業收入
|18.22億
|22.89億
|27.92億
|28.81億
|32.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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