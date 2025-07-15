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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至8.86元，預估目標價為295.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.06元下修至8.86元，其中最高估值10.92元，最低估值8.25元，預估目標價為295.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.92(10.92)13.916.0519.24
最低值8.25(8.25)1012.419.24
平均值9.06(9.1)11.8514.6119.24
中位數8.86(9.06)11.514.919.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.45億35.49億39.69億44.69億
最低值31.33億32.78億35.57億44.69億
平均值32.15億34.48億37.17億44.69億
中位數32.08億34.60億37.04億44.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.209.4813.4013.2613.51
營業收入18.22億22.89億27.92億28.81億32.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIA

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