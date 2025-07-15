鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 11:23

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巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Pena）於週一（14 日）宣布，台灣總統賴清德將於下個月訪問巴拉圭。外界預料，賴清德在此行中很可能過境美國，這一安排勢必將再度引起中國的不滿。

路透：賴清德下月訪問巴拉圭！預計「過境」美國。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，貝尼亞在巴拉圭首都舉行的雙邊投資論壇中，宣布賴清德即將訪問的消息，並表示：「我們正滿懷期待和熱情地準備 30 天後迎接賴清德總統。」台灣外交部長林佳龍也出席了該論壇。

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由於從台灣前往南美的航程遙遠，台灣歷任總統皆會安排「技術性停留」於美國，雖然形式為過境，但美方作為台灣的軍事與外交支持者，此舉往往成為整趟訪問中最受矚目的環節。

據悉，賴清德此行除巴拉圭外，預計也將造訪我國中美洲友邦貝里斯，但尚未確定日期。

貝尼亞表示，此次賴總統的訪問將展現「小國亦能成為全球重要參與者」的外交理念。

對於賴清德的出訪規劃，我國總統府尚未正式證實，僅表示如同以往將於適當時機對外說明。台灣歷來對總統出訪安排皆保持低調，並在出發前不久才對外公開。

自川普年初再度就任美國總統以來，賴清德尚未踏足美國本土。不過在去年底，賴清德曾於出訪太平洋地區期間，過境夏威夷與關島。