晶片股買點浮現！摩根士丹利看好台積電受惠AI、上調半導體產業評等
鉅亨網編譯莊閔棻
投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）近日將大中華地區半導體產業的投資評等從「中性」上調至「具吸引力」，主因在於人工智慧（AI）需求強勁成長，有望帶動區域內晶片產業持續受益，儘管面臨美國貿易限制與關稅壓力。
摩根士丹利表示，儘管貿易關稅和經濟成長放緩為宏觀經濟帶來逆風，但對 AI 需求的預期依然強勁。
摩根士丹利特別點名台灣晶片股龍頭台積電 (2330-TW) ，認為其在 AI 浪潮中將扮演關鍵角色。儘管近期新台幣升值為營收帶來一定壓力，但其長期成長動能不變。
報告也指出，考慮到台積電積極在美國擴建晶圓廠，未來有望獲得美國晶片關稅豁免或寬限期，有助於其全球競爭力進一步提升。
此外，摩根士丹利近期於亞洲地區進行實地考察，發現多數晶片買家庫存水位健康，為 2025 年下半年訂單回升奠定基礎。
雖然 AI 驅動下半導體前景看好，但該行對非 AI 晶片領域則持相對保守態度。不過，伺服器晶片、利基型記憶體、中國汽車晶片廠商，仍被列為非 AI 晶片領域的一些亮點。
摩根士丹利也指出，儘管大中華地區晶片股在 2025 年初至今表現平平，估值相對壓抑，但這反而提供了具吸引力的進場時機。若 AI 需求再次爆發，這些個股將有望與美國晶片股同步走強。
報告最後強調，中國對 AI 晶片的需求依然強勁，特別是在模型訓練與推理應用上。今年初中國推出的 DeepSeek AI 模型展現強勁技術進展，即便面臨美國技術限制，中國 AI 發展腳步依然穩健，為整體半導體市場注入強大動能。
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