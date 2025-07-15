川普關稅威脅引爆市場恐慌 橙汁期貨飆漲至4個月新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
自美國總統川普上周宣布，可能對來自巴西的進口商品徵收高達 50% 的新關稅，從而點燃了供應中斷的恐慌，推動紐約橙汁期貨價格急劇上漲。
橙汁最活躍合約價格周一 (14 日) 跳漲 8.655%，達到每磅 3.1385 美元，創下自 3 月初以來的最高紀錄。
自川普的貿易警告信發出以來，橙汁期貨價格持續攀升，預計將創下自 1981 年 1 月以來的最大單月漲幅。此前，2024 年末價格曾飆升至每磅 5 美元，當時美國橙汁產量跌至十年低點，之後在今年稍早暴跌。
美國近年來對巴西橙汁進口的依賴日益加深，因為佛羅里達州的橙子產量受到「綠化病」和颶風的嚴重影響。據美國農業部數據，去年美國從巴西進口的橙汁消費價值接近 10 億美元，巴西是美國最大的橙汁供應國。
Expana 市場分析師 Craig Elliott 指出，儘管擬議關稅的全面影響仍不確定，但受威脅的貿易量巨大，可能進一步削弱巴西的競爭力。
這項關稅威脅不僅影響橙汁市場，還可能衝擊巴西與美國之間廣泛的農產品貿易，包括咖啡、紅肉、家禽和豬肉等。巴西是全球最大的阿拉比卡咖啡生產國。
ADM 投資者服務公司分析師 Mark Bowman 表示，徵收此類關稅將嚴重影響巴西咖啡運往美國，推高美國的咖啡價格，同時增加全球市場的咖啡供應。
他還補充稱，徵稅也將增加對美國交易所倉庫中已存咖啡的需求，從而推高期貨價格。
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