鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 08:33

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美國最高法院於週一（14 日）作出裁定，允許川普政府繼續推動裁撤教育部的計畫，此舉旨在縮減聯邦政府在教育領域的角色，並將更多決策權限交還給各州。

川普教育改革又下一城！美國最高法院判教育部裁撤計畫繼續。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，最高法院此決定推翻了先前一項禁令，該命令已恢復近 1400 名受教育部大規模裁員影響的員工的職位，並阻止了教育部將關鍵職能轉移給其他聯邦機構。

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雖然相關訴訟仍在下級法院審理中，此裁決已為川普教育政策取得重大進展。

這項由最高法院發布的簡短未具名命令，遭到三位自由派大法官的反對。倡議團體「民主前線」（Democracy Forward）代表各地學區和教育工會提起訴訟，指出該決定對美國公共教育造成「毀滅性打擊」。

民主前線首席執行長 Skye Perryman 表示，將不遺餘力採取法律行動，確保全美兒童仍能享有公平的公共教育。

美國教育部職責與川普主張的衝突

自 1979 年設立以來，美國教育部一直負責高等教育貸款、學生成就監測與校園民權保障，也提供聯邦資金予弱勢學區及特殊教育學生。

然而，依據現行法律，課綱、教學及人事安排應由州政府與地方當局主導。川普長期主張教育部象徵聯邦冗官主義，應將教育權限還給州政府。

川普於 3 月 20 日簽署行政命令，要求在法律許可下「最大程度」關閉教育部，表示：「我們將把教育，非常簡單地，歸還給它原本屬於的各州。」

川普補充，某些「核心必需」職能將保留，包括低收入家庭學生的助學金與特殊需求學生的聯邦資金，不過這些功能將轉交其他機構執行。

川普在 3 月指示，教育部將其 1.6 兆美元的學生貸款組合轉移給小型企業管理局，並將其特殊教育服務轉移給衛生與公共服務部。

美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）表示，最高法院的裁定是「學生與家庭的重大勝利」，並表示教育部將致力於重建美國教育品質。根據麥馬洪 3 月宣布的重組計畫，教育部員工人數將減半。

自由派大法官警告總統權力濫用

然而，自由派大法官索托馬約（Sonia Sotomayor）在反對意見中警告，此裁決等同於賦予總統「透過解雇執行人員來廢除法規的權力」。她指出，解除禁令將導致教育機會延遲、學生遭受歧視與性侵害卻無法獲得聯邦協助。

波士頓聯邦地區法官 Myong Joun 也曾於 5 月 22 日指出，大規模裁員恐「癱瘓教育部」，要求恢復員工職位並禁止將職能轉移他部門。

6 月 4 日，第一巡迴上訴法院駁回了川普政府要求暫緩禁令的申請。隨後，美國司法部上訴至最高法院，指控該禁令屬「司法越權」。

原告團體則指出，川普裁撤教育部的行動可能造成對低收入學校及特殊學生的聯邦資金發放延遲，甚至導致教職人員與教育資源縮減。