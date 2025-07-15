鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 09:40

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德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）週一（14 日）在與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談後表示，德國與美國將在近期內決定是否向烏克蘭提供兩套美製愛國者防空飛彈系統。

德國擬向烏克蘭提供美製愛國者飛彈！軍費增至史上新高。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，皮斯托里烏斯指出，德國計劃購買美國愛國者防空飛彈系統，並轉交給烏克蘭使用。近幾週來，烏克蘭多個城市遭到俄羅斯飛彈與無人機密集攻擊，急需增強防空能力。

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皮斯托里烏斯在華府進一步表示，目前美德雙方仍在就細節進行工作層級談判，討論包括愛國者系統與飛彈數量等。

若協議順利達成，第一套愛國者系統最快可在數月內運抵烏克蘭，加強其前線防空部署。

目前，德國已向烏克蘭提供三套自有愛國者防空飛彈系統，僅剩九套在役，遠低於冷戰時期的 36 套水準。

德國國防支出上升 成為北約軍事核心

皮斯托里烏斯此次訪美受到熱烈歡迎，顯示德國已從過去國防支出偏低的形象，逐步轉型為北約軍事力量的核心之一。

隨著歐洲對俄羅斯軍事擴張的憂慮升高，加上美國可能調整駐歐軍力，德國正積極提升防衛戰備。

為因應北約 2029 年前軍費達 GDP 3.5% 的目標，德國已放寬憲法中的「債務剎車」限制。

根據德國最新預算規劃，國防支出將從 2025 年的 950 億歐元，攀升至 2029 年的 1620 億歐元，以支撐包括愛國者系統在內的軍備擴充計畫。

德國請求美國購買「颱風」導彈發射系統

皮斯托里烏斯同時也表示，德國已向美國提出購買「颱風導彈發射系統」的正式請求。該系統被視為歐洲自研長程陸地武器完成前的過渡性方案。

颱風系統能夠發射射程約為 2000 公里的飛彈，將彌補美國原定 2026 年起向德國部署長程導彈前的空窗期。