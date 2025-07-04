鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-04 11:48

‌



美國總統川普力推的「大而美」法案周五（4 日）將簽字成法，美國電動汽稅額抵免政策也即將走到終點。

特斯拉等車廠遭重鎚，美國電動車稅額抵免9/30終止。（圖：Shutterstock）

美國國會周四通過全面稅收和預算法案，意味著消費者購買或租賃新電動車的 7,500 美元稅額抵免以及二手電動車 4,000 美元的稅額抵免，都將於 9 月 30 日結束。

‌



美國國會於 2008 年首次批准 7,500 美元電動車稅額減免政策，並在車廠生產的電動車達到 20 萬輛後逐步取消。2022 年，美國政府把優惠政策擴大到租賃車，並取消每家製造商的上限。

相較於電動車車廠受到打擊，美國傳統汽車製造商將從「大而美」法案中獲得巨大利益，該法案取消了對未能達到企業平均燃油經濟性標準的處罰，將使汽車製造商更容易生產汽油動力車。

摩根大通估算，美國政府取消電動車稅額抵免，意味著特斯拉 (TSLA-US) 每年將損失大約 12 億美元，相當於其 2024 年預期利潤 17%。特斯拉周四股價小跌，自上周初以來，該股累計下跌近 10%。

哈佛大學今年 3 月發布的一項研究預測，到 2030 年電動車稅額抵免取消將使電動車普及率下降 6 個百分點，並在 10 年內為政府節省 1,690 億美元財政開支。

針對美國政府取消稅額抵免政策，電動車倡導組織「電氣化聯盟」（Electrification Coalition）周四表示：「隨著電動車在全球車市的份額越來越大，交通運輸的未來顯然是電動。」

該組織批評，「大而美」法案將美國在電動車領域的角色拱手讓人。