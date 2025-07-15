鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為96.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元下修至3.5元，其中最高估值3.92元，最低估值2.43元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.92(3.92)
|5.16
|6.47
|9.47
|最低值
|2.43(2.78)
|1.1
|4.07
|4.04
|平均值
|3.39(3.49)
|4.22
|5.28
|6.32
|中位數
|3.5(3.56)
|4.3
|5.33
|6.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.99億
|37.32億
|41.36億
|47.28億
|最低值
|30.91億
|31.97億
|33.14億
|35.93億
|平均值
|31.40億
|34.54億
|37.54億
|40.12億
|中位數
|31.38億
|34.50億
|37.37億
|39.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.53
|-0.35
|0.75
|0.87
|2.21
|營業收入
|18.42億
|18.46億
|20.47億
|24.19億
|28.39億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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