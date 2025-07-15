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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元下修至3.5元，其中最高估值3.92元，最低估值2.43元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.92(3.92)5.166.479.47
最低值2.43(2.78)1.14.074.04
平均值3.39(3.49)4.225.286.32
中位數3.5(3.56)4.35.336.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.99億37.32億41.36億47.28億
最低值30.91億31.97億33.14億35.93億
平均值31.40億34.54億37.54億40.12億
中位數31.38億34.50億37.37億39.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.53-0.350.750.872.21
營業收入18.42億18.46億20.47億24.19億28.39億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMRN

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