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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-4.03元，預估目標價為191.61元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.49元下修至-4.03元，其中最高估值-0.89元，最低估值-7.83元，預估目標價為191.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.89(-2.32)10.7421.323.86
最低值-7.83(-6.42)-3.182.075.52
平均值-4(-3.73)1.618.1613.09
中位數-4.03(-3.49)0.737.789.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.18億15.93億25.01億31.18億
最低值4.92億8.62億12.72億15.77億
平均值6.20億10.97億17.12億22.60億
中位數6.18億10.25億16.60億20.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24-7.06
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億3.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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