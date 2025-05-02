鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-4.03元，預估目標價為191.61元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.49元下修至-4.03元，其中最高估值-0.89元，最低估值-7.83元，預估目標價為191.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.89(-2.32)
|10.74
|21.3
|23.86
|最低值
|-7.83(-6.42)
|-3.18
|2.07
|5.52
|平均值
|-4(-3.73)
|1.61
|8.16
|13.09
|中位數
|-4.03(-3.49)
|0.73
|7.78
|9.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.18億
|15.93億
|25.01億
|31.18億
|最低值
|4.92億
|8.62億
|12.72億
|15.77億
|平均值
|6.20億
|10.97億
|17.12億
|22.60億
|中位數
|6.18億
|10.25億
|16.60億
|20.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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