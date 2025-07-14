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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技MKSI-US的目標價調升至118元，幅度約7.27%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萬機科技(MKSI-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至118元，調升幅度7.27%。其中最高估值160元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予萬機科技評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀1位。

萬機科技今(14日)收盤價為106.45元。近5日股價上漲7.27%，標普指數下跌0.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MKSI市場預估目標價

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