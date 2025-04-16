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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-3.49元，預估目標價為189.46元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.4元下修至-3.49元，其中最高估值-2.42元，最低估值-6.42元，預估目標價為189.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.42(-2.42)10.6520.7723.41
最低值-6.42(-6.42)-2.632.485.52
平均值-3.86(-3.85)1.817.6412.9
中位數-3.49(-3.4)1.666.819.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.77億15.93億25.01億31.18億
最低值4.93億8.27億11.48億15.77億
平均值5.84億10.66億16.17億22.31億
中位數5.76億10.45億15.84億19.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24-7.06
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億3.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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