鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADRASND-US的目標價調升至191.61元，幅度約4.2%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)提出目標價估值：中位數由183.88元上修至191.61元，調升幅度4.2%。其中最高估值261.21元，最低估值161.46元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Ascendis Pharma A/S - ADR評價：積極樂觀16位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Ascendis Pharma A/S - ADR今(2日)收盤價為167.47元。近5日股價上漲4.2%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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