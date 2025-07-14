盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報5637.88點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日09:31，費城半導體下跌58.41點（或1.03%），暫報5637.88點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.87%
- 近 1 月：+11.42%
- 近 3 月：+42.73%
- 近 6 月：+13.47%
- 今年以來：+14.38%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌3.74%；英特格(ENTG-US)下跌2.52%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.11%；超捷國際(MCHP-US)下跌1.81%；安森美半導體(ON-US)下跌1.61%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲0.04%。
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