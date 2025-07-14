search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報5637.88點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間14日09:31，費城半導體下跌58.41點（或1.03%），暫報5637.88點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.87%
  • 近 1 月：+11.42%
  • 近 3 月：+42.73%
  • 近 6 月：+13.47%
  • 今年以來：+14.38%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌3.74%；英特格(ENTG-US)下跌2.52%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.11%；超捷國際(MCHP-US)下跌1.81%；安森美半導體(ON-US)下跌1.61%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲0.04%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5628.54-1.19%
美光科技118.7-4.68%
英特格85.71-2.14%
Onto Innovation Inc.98.6-3.11%
超捷國際73.41-1.54%
安森美半導體58.87-1.44%
博通275.675+0.47%

延伸閱讀



Empty