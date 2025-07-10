鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境AVAV-US的目標價調升至295元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宇航環境(AVAV-US)提出目標價估值：中位數由285元上修至295元，調升幅度3.51%。其中最高估值335元，最低估值210元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予宇航環境評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。
宇航環境今(10日)收盤價為236.77元。近5日股價下跌3.51%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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