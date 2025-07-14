search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保ALB-US的目標價調升至70元，幅度約7.69%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至70元，調升幅度7.69%。其中最高估值125元，最低估值57元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予雅保評價：積極樂觀9位、保持中立15位、保守悲觀3位。

雅保今(14日)收盤價為71.53元。近5日股價上漲7.69%，標普指數下跌0.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ALB市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
雅保70.77-0.30%

延伸閱讀



Empty