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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.09元，其中最高估值2.38元，最低估值0元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.38(2.38)6.839.17
最低值02.614.98
平均值1.09(1.17)4.16.27
中位數1.09(1.15)3.755.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值122.11億136.14億143.59億
最低值108.88億119.83億128.37億
平均值117.60億125.15億133.68億
中位數117.66億124.77億131.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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