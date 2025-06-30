鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為89.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.77元，其中最高估值2.38元，最低估值0元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.38(2.38)
|6.83
|9.17
|最低值
|0
|2.61
|3.73
|平均值
|1.02(1.04)
|4.08
|5.69
|中位數
|0.77(0.84)
|3.75
|5.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|122.11億
|136.14億
|143.59億
|最低值
|108.88億
|119.83億
|128.37億
|平均值
|117.60億
|125.15億
|133.68億
|中位數
|117.66億
|124.77億
|131.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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