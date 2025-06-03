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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.17元，其中最高估值4.05元，最低估值0元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.05(4.05)7.959.17
最低值02.64.8
平均值1.34(1.39)4.336.6
中位數1.17(1.44)3.985.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值122.11億136.14億143.59億
最低值108.88億120.31億128.37億
平均值117.63億125.18億133.68億
中位數117.66億124.77億131.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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