鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.17元，其中最高估值4.05元，最低估值0元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.05(4.05)
|7.95
|9.17
|最低值
|0
|2.6
|4.8
|平均值
|1.34(1.39)
|4.33
|6.6
|中位數
|1.17(1.44)
|3.98
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|122.11億
|136.14億
|143.59億
|最低值
|108.88億
|120.31億
|128.37億
|平均值
|117.63億
|125.18億
|133.68億
|中位數
|117.66億
|124.77億
|131.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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