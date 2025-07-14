美銀行業兩樣情 WSJ：地區銀行更能預測經濟走向
鉅亨網編譯王貞懿
據《華爾街日報》周一 (14 日) 報導，美國銀行業近期呈現兩極化發展，大型銀行表現亮眼，地區銀行則相對疲軟。
今年第 2 季追蹤美國最大銀行的 KBW 那斯達克銀行指數大漲 14%，跑贏標普 500 指數約 3 個百分點。高盛 (GS-US) 股價更飆漲近 30%。
相較之下，追蹤中小型銀行的 KBW 那斯達克地區銀行指數第二季僅上漲不到 3%。
大銀行受惠交易業務活絡
這種差異並不令人意外。大型銀行在市場動盪中往往成為避風港，但如此大的績效差距仍屬罕見。
花旗 (C-US)、摩根大通(JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 預計周二公布財報，美國銀行 (BAC-US)、高盛和摩根士丹利(MS-US) 周三跟進。這六大銀行近期受惠於交易部門活躍和資本要求放寬。
地區銀行更能反映實體經濟
不過，投資人可能要將注意力轉向地區銀行，因為小型銀行的表現更能反映實體經濟狀況，特別是中型企業和美國內需導向業者。
關稅引發的市場波動雖能帶動華爾街交易獲利，但也讓美國企業主對聘僱和投資決策更加謹慎。這拖累了以傳統放貸為主要收入來源的地區銀行。
企業放貸成長疲軟
商業及工業放貸活動近年來表現疲弱。第二季雖有回升，但年增率僅約 3%。
許多銀行業者說，企業因為擔心關稅政策變化，所以借錢囤貨而不是投資設備，這顯示企業在觀望而非積極擴張。
此外，投資級公司債利差已接近 1990 年代以來最低水準，顯示企業放貸利潤空間有限。資金充沛的非銀行放貸機構競爭激烈，讓銀行放貸定價承壓。
《華爾街日報》分析，相較於反映金融市場榮景的大銀行，地區銀行財報更能透露目前美國實體經濟的真實狀況。
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