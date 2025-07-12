美國關稅大棒落下！川普：對墨西哥、歐盟徵收30%關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-12 21:11

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美國總統川普周六（12 日）在社交媒體平台 Truth Social 上發布致墨西哥和歐盟的信函，宣布自 2025 年 8 月 1 日起，美國將對墨西哥和歐盟輸美產品徵收 30% 關稅。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普在信中表示，如果墨西哥在打擊販毒集團、阻止芬太尼流入方面取得實質性成效，或歐盟願意向美國開放貿易市場、取消關稅、非關稅政策及其他貿易壁壘，美國或許會考慮對關稅政策作出相應調整。

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「多年來，我們一直在討論美歐貿易關係，並得出結論，即美國必須擺脫由歐盟關稅、非關稅政策和貿易壁壘造成的長期、巨大且持續的貿易逆差。」川普在信中向歐盟執委會主席馮德萊恩表示。

川普說：「不幸的是，我們的關係遠非互惠互利。」

川普放話，歐盟必須向美國提供完全開放的市場准入，且不徵收報復性關稅。他說：「無論你們選擇提高多少關稅，我方將在 30% 基礎上再加收同樣關稅。」

近日川普先後致信 20 多個國家領袖，稱將從 8 月 1 日起對這些國家徵收新關稅。

川普周四對《NBC News》表示，他計劃對多數貿易夥伴徵收 15% 或 20% 的統一關稅。