中國6月出口成長5.8% 海關總署：中美團隊正在加緊落實倫敦框架成果

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-14 11:26

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最新數據顯示，以美元計價，中國 6 月出口較一年前增長 5.8%，預估成長 5.0%，為今年 3 月以來首度加速成長，進口增長 1.1%，原估成長 0.3%。

中國6月出口成長5.8%。（圖：Shutterstock）

中國海關總署周一（14 日）公布的數據顯示，以人民幣計價，6 月出口額為 2.34 兆元，增長 7.2%，增長比較快的有電子元件、船舶等；進口 1.51 兆元，成長 2.3%，增長比較快的有自動數據處理設備的零件、乾鮮瓜果等。

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中國海關總署副署長王令浚表示，近期中美日內瓦、倫敦經貿會談取得進展，中美貿易有所回升。6 月進出口值從 5 月份不到人民幣 3,000 億元，回升到超過 3,500 億元，年降幅也明顯收窄。

王令浚說，中美經貿合作的本質是互利共贏，這既是全球化時代不可逆轉的歷史潮流，是產業鏈深度融合的客觀要求，也是兩國企業創新協同與民眾福祉提升的現實需要。

王令浚稱，目前中美雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方願再次強調，日內瓦共識和倫敦框架來之不易，訛詐脅迫沒有出路，對話合作才是正道。