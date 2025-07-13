歐盟強調民主卻頻與獨裁國家合作！央行示警：貿易夥伴民主度持續下滑

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 12:30

‌



儘管歐盟長期聲稱其貿易政策建立在尊重民主價值、人權保障與社會正義之上，但歐洲央行最新研究指出，過去 25 年來，歐盟實際上的貿易夥伴卻越來越偏向與獨裁國家合作，貿易夥伴的民主程度有所下降。

歐盟強調民主卻頻與獨裁國家合作！(圖：Shutterstock)

歐洲央行分析師 Claudia Marchini 與 Alexander Popov 在一篇部落格文章中表示，參考聯合國與「民主多元計畫」（Varieties of Democracy）的數據顯示，自 1999 年以來，歐盟進口商品逐漸「向民主程度較低的國家傾斜」，尤其在 2004 年歐盟東擴前的 15 個原始成員國中更為明顯。

‌



兩位研究人員警告，與威權政權進行貿易可能為這些擁有「明確擴張性與軍國主義議程」的政府帶來財政支持，不僅威脅地緣政治穩定，更可能對歐盟構成「生存挑戰」。

研究亦指出，許多綠色低碳技術所需的稀土資源來自這些獨裁政權，歐盟若為達成能源轉型目標，可能「無意中加劇」這些國家在資源開採過程中的人權侵害問題，使歐盟陷入價值與現實衝突的困境。

同時，他們認為，這些非民主國家的「民主治理品質」在過去數十年間大幅惡化。若將貿易佔比固定並考慮各國在自由民主指數的評分，這一民主退化現象在 2012 年後特別明顯。

研究人員指出，這些數據可能動搖外界對歐盟作為「價值導向經濟體」的信任。他們直言：「鑑於過去 25 年來歐盟與獨裁者和獨裁者進行貿易往來日益頻繁，歐盟無法在與獨裁政權加深貿易合作的同時，繼續成功宣稱自己堅守民主、人權與社會權利。」

不過報告也提到，自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭、歐盟對俄羅斯祭出制裁後，歐盟整體貿易夥伴的民主程度有「顯著改善」。