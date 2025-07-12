鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 20:40

‌



美國總統川普可能即將對俄羅斯實施進一步制裁，以施壓俄羅斯結束對烏克蘭的軍事侵略。近日，美國國會跨黨派推動一項對俄制裁法案，旨在迫使莫斯科重返俄烏和平談判桌。然而，該法案仍需獲得川普的明確支持才能正式通過。

川普擬對俄羅斯祭出新制裁！美國國會推動法案促俄烏和平談判。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，知情人士透露，雖然川普尚未簽署最終文本，但他已比以往任何時候都更接近支持此項俄羅斯制裁法案。川普將於週一（14 日）發表一項關於俄羅斯的「重要聲明」，外界認為這可能決定美國對俄政策是否進入新階段。

‌



川普在競選期間曾承諾終結俄烏戰爭，而近期，他更是對普丁遲遲不願停火、導致平民死亡的態度公開表達不滿。本週二（8 日），川普已批准提供烏克蘭防禦性武器，顯示其對俄政策逐漸轉趨強硬。

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，參議院可能於本月內對該制裁法案表決。眾院議長約翰遜（Mike Johnson）也對法案通過表示樂觀。

參議員葛拉漢（Lindsey Graham）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）更私下向歐洲外交官保證，法案即將啟動。

葛拉漢在社群平台 X 上指出，法案不僅制裁俄羅斯，也將針對仍購買俄國能源的中國與印度，打擊其對普丁戰爭機器的資金支持。此舉凸顯美國或將採取更全面的次級制裁策略。

不過，儘管川普可能支持制裁，但白宮仍要求對部分條文保留否決權，引發部分支持者擔憂法案最終淪為象徵性行動，而非實質壓力。

早先，盧比歐在馬來西亞與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面後透露，雙方討論了一項「新概念」，或有助未來和平進程，但拒絕透露更多細節。