鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-08 08:38

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在俄羅斯總統普丁簽署總統令、突襲解職俄羅斯交通部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）後數小時，斯塔羅沃伊特即被發現身亡。根據官方說法，他陳屍於莫斯科郊區一輛車旁，頭部中彈，警方初步推測死因為自殺。

普丁解職後爆死亡疑案！俄羅斯交通部長陳屍車旁、頭部中彈。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，斯塔羅沃伊特的遺體是在其特斯拉車旁的灌木叢中被發現，身邊有一把屬於他的手槍。

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俄羅斯調查委員會已展開調查，以釐清其死亡的詳細情況。該車輛停放地點距其位於莫斯科地區的住家不遠，靠近一座公園。

儘管俄羅斯官方未公開其解職原因，但多位政治分析人士指出，斯塔羅沃伊特可能涉及其過去在庫爾斯克州擔任州長時，與一項邊境防禦建設有關的貪汙調查。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應媒體詢問時否認這是因「缺乏信任」所致，但並未說明具體原因。

根據報導，俄國政府於 2022 年撥款約 194 億盧布（約 2.46 億美元），計劃用於強化與烏克蘭接壤地區的邊防設施。但資金使用情況備受爭議，傳出部分款項疑遭挪用或侵吞。

斯塔羅沃伊特曾在 2024 年 5 月接任俄羅斯交通部長，在此之前擔任庫爾斯克州州長近五年。

在斯塔羅沃伊特擔任交通部長三個月後，烏克蘭軍隊曾大舉越境入侵庫爾斯克，成為自二戰以來俄羅斯領土遭遇的最大外來軍事行動。俄軍直到 2025 年初才將其擊退，期間造成嚴重破壞。

今年 4 月，斯塔羅沃伊特的前副手、前任庫斯克州州長斯米爾諾夫（Alexei Smirnov）遭到起訴，罪名為挪用原本用於邊防建設的資金。該事件進一步強化外界對斯塔羅沃伊特是否涉案的質疑。