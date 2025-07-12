OpenAI開源AI模型再次延後！強調安全測試、能力媲美GPT-5

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 17:40

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OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）於週五（11 日）宣布，公司原定於下週釋出的開源人工智慧（AI）模型將再度延期，此為該模型今夏第二次延後發佈。他表示，OpenAI 需進一步進行安全測試並審查高風險領域，因此決定無限期推遲。

OpenAI開源AI模型再次延後！強調安全測試、挑戰AI開發標準。(圖：Shutterstock)

奧特曼在社群平台 X 發文指出：「我們需要更多時間進行安全測試與風險審查，目前尚無法確定所需時間。雖然我們相信社群會以這款模型打造出偉大的成果，但一旦模型權重公開，就無法回收。這對我們來說是全新的嘗試，我們希望做到完美。」

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這款 OpenAI 開放式 AI 模型原本被視為今夏最受矚目的 AI 技術之一，與即將推出的 GPT-5 齊名。與封閉式模型不同，該開源模型將允許開發者自由下載、在本地執行，並有望推動整個開源 AI 生態系更快發展。

根據外媒報導，OpenAI 此次即將釋出的 AI 模型，其推理能力預期可媲美公司現有的 o 系列模型，並被設計為目前最頂尖的開源 AI 模型之一。然此次延遲意味著開發者仍須等待，才能實際測試 OpenAI 多年來首度推出的開源 AI 產品。

早在今年 6 月，奧特曼便曾透露，該模型取得了一些「出乎意料且相當驚人的」成果，但他並未詳細說明具體內容。

OpenAI 研究副總裁兼開源模型團隊負責人 Aidan Clark 也表示：「就功能而言，我們認為該模型非常出色，但我們對開源模型的標準很高，我們認為需要更多時間來確保我們發布的模型在各個方面都令人引以為豪」

然而，就在 OpenAI 延遲發布的同一天，中國 AI 新創公司 Moonshot AI 推出參數高達一兆的開源模型 Kimi K2，聲稱在多項智慧代理與程式設計測試中超越 GPT-4.1，進一步加劇開源 AI 模型的競爭態勢。