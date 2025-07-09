鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-09 09:42

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美國財政部長貝森特週二 (8 日) 表示，今年迄今，美國已經獲得了約 1,000 億美元的關稅收入，預計到年底，可能會增加到 3,000 億美元以上。

美財長：今年底前關稅收入將超過3000億美元。(圖:shutterstock)

貝森特在白宮內閣會議上表示，川普新關稅的主要徵收是在第二季才開始的，當時川普對美國進口商品徵收了近 10% 的全面關稅，並提高了對鋼鐵、鋁和汽車的關稅。

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貝森特指出，「所以我們可以預計，到今年年底，這一數字可能會遠遠超過 3000 億美元。」

財政部發言人表示，3,000 億美元的目標是指 2025 年 12 月 31 日的日曆年度結束，而非政府會計年度的 9 月 30 日結束。

美國今年關稅徵收額達到 3000 億美元，意味著未來幾個月的關稅徵收將呈指數級增長，關稅將在當前水準上大幅上調。

貝森特補充說，美國國會預算辦公室（CBO）估計，未來 10 年關稅收入總額將達到 2.8 兆美元左右，「我們認為這個數字可能偏低。」