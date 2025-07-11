鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為20.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.26元，其中最高估值1.37元，最低估值1.19元，預估目標價為20.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.37(1.31)
|1.64
|1.91
|最低值
|1.19(1.19)
|1.28
|1.41
|平均值
|1.26(1.23)
|1.39
|1.53
|中位數
|1.26(1.24)
|1.37
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|62.58億
|67.01億
|72.24億
|最低值
|59.13億
|61.83億
|63.83億
|平均值
|60.98億
|63.82億
|66.68億
|中位數
|61.38億
|63.26億
|66.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|1.38
|1.43
|0.63
|0.53
|營業收入
|44.51億
|57.68億
|61.70億
|61.78億
|63.61億
詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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