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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為20.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.26元，其中最高估值1.37元，最低估值1.19元，預估目標價為20.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.37(1.31)1.641.91
最低值1.19(1.19)1.281.41
平均值1.26(1.23)1.391.53
中位數1.26(1.24)1.371.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值62.58億67.01億72.24億
最低值59.13億61.83億63.83億
平均值60.98億63.82億66.68億
中位數61.38億63.26億66.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.321.381.430.630.53
營業收入44.51億57.68億61.70億61.78億63.61億

詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEVI

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