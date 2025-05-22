鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估上修至1.23元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.21元上修至1.23元，其中最高估值1.31元，最低估值1.18元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.31(1.31)
|1.58
|1.84
|最低值
|1.18(0.99)
|1.22
|1.25
|平均值
|1.23(1.2)
|1.36
|1.47
|中位數
|1.23(1.21)
|1.34
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.35億
|65.91億
|71.05億
|最低值
|59.13億
|60.47億
|60.98億
|平均值
|60.05億
|62.68億
|65.63億
|中位數
|60.15億
|62.63億
|65.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|1.38
|1.43
|0.63
|0.53
|營業收入
|44.51億
|57.68億
|61.70億
|61.78億
|63.61億
詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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