search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估上修至1.23元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.21元上修至1.23元，其中最高估值1.31元，最低估值1.18元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.31(1.31)1.581.84
最低值1.18(0.99)1.221.25
平均值1.23(1.2)1.361.47
中位數1.23(1.21)1.341.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值61.35億65.91億71.05億
最低值59.13億60.47億60.98億
平均值60.05億62.68億65.63億
中位數60.15億62.63億65.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.321.381.430.630.53
營業收入44.51億57.68億61.70億61.78億63.61億

詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEVI

相關行情

台股首頁我要存股
利惠17.32-2.91%

延伸閱讀



Empty