鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融SYF-US的目標價調升至78元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至78元，調升幅度4%。其中最高估值88元，最低估值54元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予同步金融評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀0位。
同步金融今(11日)收盤價為70.2元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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