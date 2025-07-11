search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源BEN-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值31元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予富蘭克林資源評價：積極樂觀2位、保持中立6位、保守悲觀5位。

富蘭克林資源今(11日)收盤價為24.735元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲0.02%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BEN市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
富蘭克林資源24.73-1.63%

延伸閱讀



Empty