鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至3.19元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 00:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.13元上修至3.19元，其中最高估值4.69元，最低估值2.26元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.69(4.69)
|5.46
|5.73
|4.22
|最低值
|2.26(2.26)
|2.49
|2.61
|3.55
|平均值
|3.25(3.21)
|3.96
|3.78
|3.89
|中位數
|3.19(3.13)
|3.93
|3.83
|3.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.43億
|67.13億
|61.11億
|56.93億
|最低值
|51.25億
|53.55億
|52.08億
|56.93億
|平均值
|55.51億
|57.86億
|56.46億
|56.93億
|中位數
|55.12億
|57.37億
|56.83億
|56.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至3.14元，預估目標價為46.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至3.4元，預估目標價為46.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至3.42元，預估目標價為45.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至3.09元，預估目標價為44.50元