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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至3.19元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 00:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.13元上修至3.19元，其中最高估值4.69元，最低估值2.26元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.69(4.69)5.465.734.22
最低值2.26(2.26)2.492.613.55
平均值3.25(3.21)3.963.783.89
中位數3.19(3.13)3.933.833.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.43億67.13億61.11億56.93億
最低值51.25億53.55億52.08億56.93億
平均值55.51億57.86億56.46億56.93億
中位數55.12億57.37億56.83億56.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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